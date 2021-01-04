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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 19:05

برنامج إيران النووي يسير وفقًا لقانون المبادرة الاستراتيجية

برنامج إيران النووي يسير وفقًا لقانون المبادرة الاستراتيجية
وقال محمد حسين فرهنكي ، بشأن التصريحات الأخيرة لمستشار بايدن للأمن القومي حول ضرورة مناقشة برامج الصواريخ الإيرانية من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي: إن موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بقضية الدفاع والأمن والبرنامج الصاروخي واضح ، ومسألة الاتفاق النووي ايضا واضح ولذا لن تتجاوز المحادثات البرامج النووية.

وأضاف رئيس هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "في قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر ، حدد المجلس الجدول الزمني لبرامج إيران النووية ، كما تم الإعلان عن هذا الجدول ، وبالتالي فإن هذا الموضوع ليس بيد الأمريكيين".

وقال فرهنكي أيضا: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع برنامجها النووي وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر كما يحدد القانون نطاق البرنامج ، وسنمضي على هذا الأساس ، ومن هنا فاننا لا ننتظر بايدن ، كما انه لن تكون هناك مفاوضات بشأن قضايا الصواريخ.
رقم : 908074
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