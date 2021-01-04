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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 20:02

الازهر يتدخل في أزمة مستشفى الحسينية ويفتي..التفاصيل

الازهر يتدخل في أزمة مستشفى الحسينية ويفتي..التفاصيل
جاء ذلك في بيان لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نشره بموقع فيسبوك، قال فيه إن "احتكار المستلزمات الطبية، لاسيما أنابيب الأوكسجين، والمغالاة في أسعارها حرام شرعاً".

وأكد مركز الأزهر في بيانه أن "من أهم القواعد والأسس التي رسّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرَّم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس".

كما أشار كذلك إلى أن "احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه، لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن".

تأتي الفتوى تزامناً مع انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لوفاة 6 مرضى كورونا، بغرفة العناية المركزة، في مستشفى "الحسينية" بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، إثر نقص غاز الأوكسجين الطبي.

ن جانبها، قالت النيابة المصرية في بيان إنها بدأت في إجراء تحقيق حول كيفية نفاد الأوكسجين بمستشفى "الحسينية" الحكومي، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، وعدد المتوفين وبيان أسباب وفاتهم.

أما وسائل إعلام مصرية فقد أكدت اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية، حيث قال موقع "بوابة فيتو" إنه يجري التحقيق معه بتهمة اقتحام غرفة العزل بالمستشفى وتصوير المرضى والمتوفين من دون إذن أو تصريح.

بحسب موقع "اليوم السابع" أيضاً، فإنه تمت إحالة مسؤول شركة الأمن المسؤولة عن مستشفى الحسينية للتحقيق، وذلك "للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة"، على حد قوله.

كان الشاب أحمد نافع قد صوّر مقطع فيديو صادماً، انتشر الأحد على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال فيه إن جميع المرضى الذي كانوا في غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية توفوا بسبب عدم وجود أوكسجين.

وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، هشام مسعود، كان قد أكد حدوث حالات وفيات في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وقال: "إن عدد الذين توفوا 4 وليس 7 كما قيل"، نافياً أن يكون ذلك بسبب نقص الأوكسجين، على حد زعمه.

وأثارت أخبار اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبدى مصريون رفضهم لاعتقاله في الوقت الذي قالوا إن على الحكومة أن تحاسب المقصّرين وليس مصور الفيديو.

كما انتقد مصريون في تغريداتهم تقصير وزارة الصحة، وهاجموا سوء الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الحسينية وبقية المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، كما أبدوا تعاطفهم مع الصورة المؤثرة لممرضة كانت مذهولة بما يجري في غرفة العناية المركزة.
مصدر : وكالات
رقم : 908088
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