الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 20:08

الخارجية السورية تكشف سر توقيت اعتداءات منطقة كباجب وحماه

الخارجية السورية تكشف سر توقيت اعتداءات منطقة كباجب وحماه
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم:" تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي استهدفت حافلة في منطقة كباجب على الطريق بين تدمر ودير الزور وكذلك صهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية على طريق أثريا-السلمية والتي أودت بحياة عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين وجرح آخرين".

وأضاف المصدر أن "هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تظهر مجدداً الترابط العضوي بين المجموعات الإرهابية وكيان الاحتلال الغاصب ورعاة الإرهاب من الولايات المتحدة والغرب والنظام التركي والتي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا وإعاقة عودة الأمن والاستقرار وزيادة معاناة السوريين بفعل الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة".

وتابع المصدر: إن" الشعب السوري وجيشه الباسل الذي سطر ملاحم الصمود في معارك الشرف ضد الإرهاب وداعميه أكثر قوة وعزيمة في التصدي للحرب على سوريا بأشكالها المختلفة وسيفشل كل المحاولات لإعادة إحياء المشاريع المعادية ويحافظ على سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً وقرارها الوطني المستقل".
رقم : 908093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
4 كانون الثاني 2021
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
4 كانون الثاني 2021
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
4 كانون الثاني 2021
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
4 كانون الثاني 2021
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
4 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
3 كانون الثاني 2021
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
بقلم احمد الاسدي ـ المتحدث باسم تحالف الفتح في البرلمان والأمين العام لحركة جند الإمام المقاومة
3 كانون الثاني 2021
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
3 كانون الثاني 2021
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2021
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
3 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي