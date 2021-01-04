الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 20:10

الجيش الايراني يبدأ غدا الثلاثاء المناورات الكبرى للطائرات المسيرة

الجيش الايراني يبدأ غدا الثلاثاء المناورات الكبرى للطائرات المسيرة
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش في منطقة سمنان العامة وفي أجزاء مختلفة من حدود إيران الإسلامية على مدى يومين اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورات الكبرى ، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورصد واستطلاع وعلى مديات تحليق مختلفة من المدى القصير الى المدى البعيد.

كما سيجري في المناورات المشتركة الكبرى الاولى للطائرات المسيرة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ازاحة الستار لاول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة  والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في شكل معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.
رقم : 908094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
4 كانون الثاني 2021
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
4 كانون الثاني 2021
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة
4 كانون الثاني 2021
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
4 كانون الثاني 2021
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
السيد نصر الله: لبنان قوي بفضل هذه المقاومة
4 كانون الثاني 2021
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
السيد الخامنئي: المهندس وسليماني رفيقان للأبد
3 كانون الثاني 2021
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي
بقلم احمد الاسدي ـ المتحدث باسم تحالف الفتح في البرلمان والأمين العام لحركة جند الإمام المقاومة
3 كانون الثاني 2021
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
بالفيديو.. حشود غاضبة ضد الوجود الأمريكي في وسط بغداد
3 كانون الثاني 2021
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
الأمين العام لكتائب حزب الله العراق: سنكون ألف سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2021
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
الفياض يصف ترامب بـ"الخسيس" بسبب اغتيال قادة النصر
3 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي