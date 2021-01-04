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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 21:26

اقامة مجلس عزاء لقادة النصر في جنوب لبنان

اقامة مجلس عزاء لقادة النصر في جنوب لبنان
وتحدث رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها، العلامة الشيخ علي ياسين، عن مواصفات القائدين الشهيدين وتفانيهما في سبيل الانسان المستضعف والمحروم.

وأكد العلامة الشيخ علي ياسين، أن الوفاء لسليماني يكون بأن نتذكره دائما ولو سمي في كل قرية شارع باسمه ورفعت صوره لما أدينا حقه.

وختم رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها، العلامة الشيخ علي ياسين، مشيدا بـالخطاب المسؤول والواضح للامين العام لحزب الله لبنان،السيد حسن نصر الله، الذي وضع النقاط على الحروف، وأكد حرصه على وحدة الوطن والمواطنين وعزمه على الثبات في مواجهة الاخطار الصهيونية حتى تتحرر كافة الاراضي اللبنانية وتستخرج كل الثروات في البر والبحر وهذا لن يحصل إلا اذا بقينا متمسكين بثلاثية الجيش والمقاومة والشعب .
رقم : 908111
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