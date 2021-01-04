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الاثنين 4 كانون الثاني 2021 ساعة 22:02

ليبيا: استنفار بين قوات "الوفاق" وعناصر الجيش

ليبيا: استنفار بين قوات "الوفاق" وعناصر الجيش
في المقابل،نقلت مصادر محلية قولها بأن مدينة سبها شهدت اشتباكا مسلحا بين المجموعتين، وقالت المصادر إن الاشتباك وقع بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر القوة التابعة للجيش تسببت به القوة التابعة لحكومة الوفاق، وذكرت المصادر أن الاشتباك الذي استمر لوقت قصير لم يسفر عن وقوع إصابات.

وانتهى الاشتباك عقب سيطرة الكتيبة التابعة للجيش على مقر خلف الهلال الأحمر بمدينة سبها كانت تسيطر عليه المجموعة التابعة للوفاق.

ويسيطر "الجيش الوطني الليبي" على أغلب مناطق جنوب غربي ليبيا، إلا أن بعض المجموعات القبلية المسلحة لا زالت تدين بالولاء لحكومة الوفاق في طرابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 908114
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