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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 02:20

عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد

عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "إيران ترفض التفاوض على اتفاق نووي جديد وعلى أمريكا رفع كل العقوبات إن أرادت تطبيقه"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران الدفاعية".

وأضاف "لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران الدفاعية ولا تفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية"، موضحاً إن "بدء طهران بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة لا يعني الإنسحاب من هذه الصفقة النووية".

ونبه نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن "أحد الخدمات التي قدمها ترامب إلى إيران من إنسحابه من الاتفاق النووي هو جعلنا نعيش تجربة العيش باقتصاد خال من الاعتماد على النفط، لكن لا يمكن أن ننكر ضغوط العقوبات".

وجدد المسؤول الإيراني رفض بلاده لأي شروط تضعها الولايات المتحدة لعودتها للاتفاق النووي، وقال "إيران لديها اعتبارات وشروط لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق".
رقم : 908134
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