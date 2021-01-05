انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني

المناورات الواسعةُ النطاق ستُجريها القوات الجوية والدفاعاتُ الجوية والبحرية التابعة للجيش الإيراني في أجزاءٍ مختلفة من حدود إيران الإسلامية لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء.



وستقوم خلال هذه المناورات عدد من الطائرات المسيّرة بتنفيذِ مهامِ المراقبةِ والاستطلاع على مَدَيات قصيرةٍ وبعيدة.



وقال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش للقوات المسلحة إن تدريبات اليوم لمسيرات الجيش وباقي المناورات العسكرية تؤكد الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد.



واضاف انه مع بالغ الأسف شهدنا في الأيام الأخيرة بعض التحرشات لأمريكا والمجرمة وجيشها الإرهابي في المنطقة مثل تحليق الطائرات البعيدة المدى، وما يسمونه بإستعراض القدرات، وتوجيه إتهامات لإيران، ما يستلزم الأستعداد وجهوزية قواتنا.



وأكد اللواء باقري أن هذه التدريبات وتحريك القوى، كفيلة بإظهار مدى جهوزية قواتنا المسلحة للدفاع عن ثغورنا البريةوالجوية والبحرية، وأمن البلاد بشكل عام. علما أننا كما أكدنا مرارا وتكرارا، أننا لا ننوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر وتهديد، فنحن على اتم الإستعداد للدفاع، وأصابع قواتنا المسلحة على الزناد لترد على أي تهديد أو عدوان.