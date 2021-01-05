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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 09:30

المقداد: المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها سوريا وكوبا مصيرها الفشل

المقداد: المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها سوريا وكوبا مصيرها الفشل
وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المقداد اليوم مع وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا برونو رودريغيز باريا هنأ خلاله القيادة والحكومة والشعب الكوبي الصديق بالذكرى الثانية والستين لانتصار الثورة الكوبية، مشدداً على أن انتصار الثورة الكوبية مناسبة يعتز بها جميع الأحرار حول العالم.

بدوره عبر الوزير رودريغيز باريا عن شكر قيادة وحكومة وشعب كوبا لسورية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة لبلاده في جميع المجالات.

واتفق الوزيران خلال الاتصال على ضرورة توثيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وخصوصا في ظل جائحة كورونا والإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد البلدين كما أكدا أهمية استمرار التنسيق بين الطرفين في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية وفي إطار الأمم المتحدة.
رقم : 908176
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