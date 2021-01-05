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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 10:07

مظاهرة بمنطقة العزبة في دير الزور ضد جرائم ‘‘قسد‘‘

مظاهرة بمنطقة العزبة في دير الزور ضد جرائم ‘‘قسد‘‘
جاء ذلك رداً على إمعان ميليشيا “قسد” في ممارساتها التعسفية وجرائمها بحق الأهالي وقيامها بخطف العديد من شبان المنطقة وسوقهم إلى معسكرات تدريب تحت تهديد السلاح تمهيداً لزجهم للقتال في صفوفها..

وافادت مصادر محلية لوكالة الانباء العربية السورية (سانا) بأن أأن المحتجين قطعوا الطرقات أمام تعزيزات أرسلتها ميليشيا “قسد” لقمع المظاهرة وقاموا بطرد مسلحيها المتمركزين في دوار الصناعة وذلك رداً على إقدام مسلحي الميليشيا باقتحام بلدات أبو خشب والشحيل والعزبة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي والشمالي واختطاف 19 شخصاً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية بريف الحسكة الجنوبي أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” اقتحمت بلدة مركدة وسط إطلاق نار كثيف لترهيب المدنيين وطوقت البلدة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

واختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أمس عدداً من المدنيين في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي واقتادتهم إلى جهات مجهولة كما اعتدت على أهالي المنطقة بالضرب وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها الميليشيا لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم أو القتال في صفوفها.
رقم : 908188
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