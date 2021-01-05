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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 10:25

أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة

أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
حضور الدور الإنساني لدى الشهيد سليماني بين المقاتلين والمدنيين حجز له مكانة بارزة في قلوب أهالي حماة الذين احيوا الذكرى بحضور رسمي وشعبي كبير.

حيث اكد محافظ حماة، محمد رضا كريشاتي، ان " دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية وبفضل قوة البطل الشهيد قاسم سليماني لم يستطع الارهاب الدخول الى محافظة حماة ولم يتعدى اسوارها".


وقال احد علماء المنطقة الوسطى، الشيخ علي دوم، " اننا دحرناكم في كل ساحات القتال وفي كل ساحات المواجهة هناك المواجهة الاقوى والاعظم والاخطر هي مواجهة الثقافة والفكر ومواجهة الفكر الصهيووهابي ومواجهة الفكر التكفيري".

من جانبه قال وكيل مطرانية السريان الكاثوليك في حماة، الاب اسكندر بديع تركي، ان " المقاومة هو ان يواجه التكفير بالتفكير اراد ان يقاوم الظلم بالتنوير هذا هو محور المقاومة الذي فتح الساحات ولم يجعلها مغلقة او منغلقة لا على دين ولا على طائفة ولا على مكان ولا على بلد".

وبدوره قال السفير الإيراني في سوريا جواد ترك أبادي: "الشهيد قاسم سليماني انتصر ونصر اشقائه وحبائه في سوريا كخط مقدم لمحور المقاومة وكبلد مكافح ومناضل له مكانة عالية في اطار معركة التحرر".
رقم : 908195
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