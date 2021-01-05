الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني

خاص (إسلام تايمز) - رد رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي، والأمين العام لحركة جند الإمام المنضوية في الحشد الشعبي، النائب أحمد الاسدي، على هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثر تجاوزه على الشهداء ومنهم الشهيد قاسم سليماني.