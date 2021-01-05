وقال المصدر في حديث لموقعنا دون الكشف عن هويته، إن "الكاظمي أبلغ الليلة الماضية مستشاره لشؤون الحوار الوطني هشام داود بتجميد عمله في رئاسة الوزراء وفتح تحقيق بشأن تصريحاته الأخيرة".



وزعم مستشار كاظمي هشام داود إن "الشهيد القائد قاسم سليماني الذي استشهد قرب مطار بغداد بطائرة أمريكية مسيرة عندما بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية السابقة، كان يعتقد انه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء والأصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن أولوياته".



وواصل هشام داود مزاعمه على أن "الحكومة الحالية فرضت على قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني ان يأتي بفيزا وأن يدخل من الباب الصحيح".



ويبدو أن مستشار رئيس الوزراء العراقي لم يدرك أن رفع الفيزا (تأشيرة الدخول) بين إيران والعراق قد ألغيت منذ أكثر من 6 أشهر تقريباً.



وقد تعرض هشام داود إلى انتقادات حادة من قبل مختلف القوى السياسية وأعضاء البرلمان وقادة المقاومة العراقية وناشطين وصحفيين، حيث قال النائب عن كتلة الفتح محمد الغبان في تغريدة له: "نستغرب من التصريحات المسيئة بحق الحاج قاسم سليماني".



فيما قال النائب عبد الامير التعيبان في تغريدة له: داوود مثلك لايتحدث عن الشهيد سليماني، فيما قال عضو لجنة الامن النيابية مهدي أمرلي: أدعو الكاظمي الى ان يتخذ موقفا واضح من مستشاره ويقيله فوراً.



وقال أمرلي في بيان له، إنه "في كل مرة لا يتوانى مستشار رئيس الوزراء المدعو هشام داوود في التجاوز على الشهداء الذين حرروا العراق واخرها تجاوزه على ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني الذي وصفه الامام السيستاني باحد قادة النصر في العراق".



وأضاف، "أود ان اقول لداوود انه عندما اكتسح الإرهاب العراق وكنت متسكعا في ملاهي اوروبا كان سليماني متواجد معنا في سواتر العز والشرف والجهاد في امرلي ولم يغادر العراق حتى شارك في كل عمليات التحرير واستشهد على ارضه”، داعيا الكاظمي الى ان “يتخذ موقفا واضح من مستشاره الوضيع ويقيله فورا او يبين لنا موقفه بكل صراحة”.



وسبق لهشام داوود ان افترى على المرجعية الدينية حيث ذكر في مؤتمر صحافي بأن المرجعية مؤيدة لبقاء القوات الأمريكية والأجنبية في العراق.

وبعد أن واجه هشام داود سيلاً من الانتقادات الشديدة، أصدر توضيحاً قال فيه "ظهرت في وسائل الإعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء"، مبينا ان "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها".



واضاف "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مؤكدا ان "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وشدد على التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، لافتا الى ان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.



