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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 11:08

إيران تركب عوامة تصدير مكثفات غاز بحقل بارس الجنوبي

إيران تركب عوامة تصدير مكثفات غاز بحقل بارس الجنوبي
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن العوامة (SPM)بطاقة تحميل 7000 متر مكعب مكثفات غاز في الساعة تم تركيبها عصر الاثنين بواسطة السفينة " سي مستر" في الخليج الفارسي.

وأشارت أنه حاليا يتم تقل مكثفات الغاز من موقع منطقة " بارس 2" عبر جهاز قياس Mitering مشترك و خط انبوب بحري الى عوامة المرحلة التطويرية رقم 12 بحقل بارس الجنوبي فيما تتصل العوامة الثانية الجديدة عبر انبوب بحري بطول 6.8 كيلومتر بجهاز القياس المشترك.

وأعتبرت الشركة أن تركيب المنصة التصديرية العائمة ضمن المرحلة التطويرية رقم 19 يهدف الى رفع طاقة تحميل السفن بالمحطات التصديرية التابعة لمنطقة بارس 2 وزيادة مرونة العمليات لاجراء الصيانة الدورية للمنشآت، والحد من تآكل أجهزة قياس وشحن المكثفات.
رقم : 908214
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