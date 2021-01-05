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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 12:25

الإخوان يرحبون بالمصالحة الخليجية

الإخوان يرحبون بالمصالحة الخليجية
وقال فهمي ،في بيان مساء الإثنين، وبعد ساعات من إعلان الكويت أن السعودية وقطر اتفقتا، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، : "ترحب جماعة الإخوان بالخطوات والإجراءات التي تم إعلانها الإثنين، لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف فهمي: "تؤكد الجماعة دعمها لكل ما يُنهي أي خلافات بينها ويزيل أية رواسب بين شعوبها ويُسهم في وحدة أبنائها ووحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وتعد مصر والسعودية والإمارات جماعة الإخوان محظورة، رغم أنها كانت لها انتشار كبير في تلك البلدان ويصل أحد قياداتها وهو "محمد مرسي" لسدة الحكم بمصر قبل أن يطاح به بعد عام من الحكم في صيف 2013.
رقم : 908233
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