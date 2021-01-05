إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة

وقال ربيعي في حديث للصحفيين "لا أعتقد أننا سنشهد حرباً جديدة في المنطقة"، واصفاً ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة بأنها "استفزازات".



وأشار ربيعي بشأن التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة: "البعض في الولايات المتحدة يبحث عن الحرب في المنطقة ولدينا أدلة في هذا الصدد، وإذا أخطأت الولايات المتحدة، فسوف ندافع بقوة عن أمننا ومصالحنا".



وتابع "لا اعتقد أننا سنشهد حربًا جديدة في المنطقة، ومع ذلك يتم مراقبة كل التحركات والإجراءات في المنطقة ولسنا غير مبالين بها".



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس الماضي، إن إيران "لا تسعى للحرب" لكنها مستعدة "للدفاع علانية ومباشرة عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

