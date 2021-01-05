الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن العميد محمد حجازي قوله خلال مؤتمر خاص بمناسبة استشهاد قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين في طهران، "هذا ليس تحليلاً، بل معلومات تلقيناها من قنوات مختلفة، يسعى النظام الصهيوني والسعودي لإحداث أزمة وتوتر في المنطقة من أجل تحقيق أهدافهما".



وأضاف: "بالطبع ترامب متورط حاليًا في الانتخابات الرئاسية وعقله مشغول بذلك، وإذا أراد ارتكاب أعمال شريرة وإحداث توتر، فمن غير المرجح أن ترافقه أنظمة أمريكية مثل الجيش الأمريكي، لكن من المؤكد أن النظام الصهيوني والسعودي يفعلان شيئًا لجره (ترامب) إلى الهاوية وإغراقه في اضطرابات وأزمات المنطقة، ويريدان تهدئة قلوبهما والانتقام من إيران ووضع الرئيس الأمريكي المقبل (جو بايدن) لمواصلة خطوات وقرارات ترامب ضد إيران".



وأوضح نائب قائد فيلق القدس إن "السياسات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية المستقبلية على ما يبدو لا تروق للسعودية وحلفائها والنظام الصهيوني، وهم يريدون منعها"، مبيناً "تأملوا هذه التجربة، إنهم حلفاء ترامب لم يروا ما الخطأ الذي ارتكبوه في اغتيال سليماني، وما هي القبعة الكبيرة التي وضعوها على النظام والرئيس الأمريكي (ترامب)، وأعطوه معلومات كاذبة، وخدعوا القادة الأمريكيين مرارًا وتكرارًا بمعلومات قدمها منافق أو مرتزق للقيام بذلك (الاغتيال)".



وشدد العميد حجازي على ضرورة اليقظة في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة بين طهران وواشنطن، وقال "بالطبع، لا نتوقع رؤية ثاقبة من القادة الأمريكيين لكننا نقول إن الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة جاهزة ويقظة وتراقب تحركاته".



واعتبر القائد بالحرس الثوري تحركات القوات الأمريكية بالمنطقة بأنها "غير مبررة"، واصفاً إيها بأنها "جهود وهي نوع من المغامرة ونوع من صنع الأزمات، وعليهم أن يحرصوا على عدم تعثر أنفسهم ومؤيديهم في المشاكل والتسبب لهم بالمتاعب".



