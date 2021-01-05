الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 12:58
نائب قائد فيلق القدس:

الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة

الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن العميد محمد حجازي قوله خلال مؤتمر خاص بمناسبة استشهاد قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين في طهران، "هذا ليس تحليلاً، بل معلومات تلقيناها من قنوات مختلفة، يسعى النظام الصهيوني والسعودي لإحداث أزمة وتوتر في المنطقة من أجل تحقيق أهدافهما".

وأضاف: "بالطبع ترامب متورط حاليًا في الانتخابات الرئاسية وعقله مشغول بذلك، وإذا أراد ارتكاب أعمال شريرة وإحداث توتر، فمن غير المرجح أن ترافقه أنظمة أمريكية مثل الجيش الأمريكي، لكن من المؤكد أن النظام الصهيوني والسعودي يفعلان شيئًا لجره (ترامب) إلى الهاوية وإغراقه في اضطرابات وأزمات المنطقة، ويريدان تهدئة قلوبهما والانتقام من إيران ووضع الرئيس الأمريكي المقبل (جو بايدن) لمواصلة خطوات وقرارات ترامب ضد إيران".

وأوضح نائب قائد فيلق القدس إن "السياسات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية المستقبلية على ما يبدو لا تروق للسعودية وحلفائها والنظام الصهيوني، وهم يريدون منعها"، مبيناً "تأملوا هذه التجربة، إنهم حلفاء ترامب لم يروا ما الخطأ الذي ارتكبوه في اغتيال سليماني، وما هي القبعة الكبيرة التي وضعوها على النظام والرئيس الأمريكي (ترامب)، وأعطوه معلومات كاذبة، وخدعوا القادة الأمريكيين مرارًا وتكرارًا بمعلومات قدمها منافق أو مرتزق للقيام بذلك (الاغتيال)".

وشدد العميد حجازي على ضرورة اليقظة في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة بين طهران وواشنطن، وقال "بالطبع، لا نتوقع رؤية ثاقبة من القادة الأمريكيين لكننا نقول إن الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة جاهزة ويقظة وتراقب تحركاته".

واعتبر القائد بالحرس الثوري تحركات القوات الأمريكية بالمنطقة بأنها "غير مبررة"، واصفاً إيها بأنها "جهود وهي نوع من المغامرة ونوع من صنع الأزمات، وعليهم أن يحرصوا على عدم تعثر أنفسهم ومؤيديهم في المشاكل والتسبب لهم بالمتاعب".

 
رقم : 908240
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
5 كانون الثاني 2021
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
5 كانون الثاني 2021
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
5 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
5 كانون الثاني 2021
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
5 كانون الثاني 2021
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
5 كانون الثاني 2021
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
4 كانون الثاني 2021
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
حزب الله يقيم معرضاً فنياً للشهيد سليماني
4 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد
قبل ساعة من اول ذكرى للعروج الملكوتي