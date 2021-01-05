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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 13:03

ولي عهد السعودية يستقبل أمير قطر في مطار العلا

ولي عهد السعودية يستقبل أمير قطر في مطار العلا
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله المملكة لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وكان الأمير محمد في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي ستستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من متن الطائرة.

ويأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.
رقم : 908243
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