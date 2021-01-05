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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 13:09

روحاني: ينبغي ان لا يشعر اي مستثمر بانعدام الامن في البلاد

روحاني: ينبغي ان لا يشعر اي مستثمر بانعدام الامن في البلاد
واضاف الرئيس روحاني ،اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الـ 194 من لجنة التنسيق الاقتصادي، ان تنمية الاستثمار في اي بلد يندرج ضمن اهم مؤشرات التنمية والازدهار الاقتصادي فيه، مؤكدا ان الحد من دوافع خروج الاستثمارات من البلاد وتشجيع استقطابها من الخارج يمثلان الخطوتين الرئيسيتين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته لفت رئيس الجمهورية الى ان العدو يهدف من خلال فرض العقوبات على ايران الى الحد من الاستثمار وتنمية البنى التحتية وتحقيق التنمية في البلاد واضاف ان الحكومة طالما حاولت من خلال حذف وتعديل بعض القوانين التي تعيق الاستثمار الى فتح المجال امام استقطاب الاستثمارات لجعل الحظر عديم الجدوى وكذلك تحقيق شعار قفزة الانتاج و الارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية.
رقم : 908244
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