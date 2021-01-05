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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 15:06

صالحي: ننتج شهريا 8 إلى 9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪

صالحي: ننتج شهريا 8 إلى 9 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪
واضاف صالحي ،في تصريح للصحفيين على هامش مراسم الذكرى الأربعين لاستشهاد العالم الإيراني محسن فخري زادة اليوم الثلاثاء: تقوم المنظمة حاليا بأنشطة مكثفة، بما في ذلك بناء محطتين للطاقة النووية في بوشهر، وهما أكبر مشروعين صناعيين في الدولة بتكلفة تقارب 10 مليارات دولار.

وفي إشارة إلى مركز انتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في البلاد، قال صالحي أن هذا المركز سيكون أكبر مركز للأدوية الإشعاعية في غرب آسيا، وتم انشائه على مساحة 37 ألف متر ، وقد تم شراء معدات بقيمة 60 مليون يورو للمركز، وبتركيب هذه الأجهزة سنكون أكبر منتج للمستحضرات الصيدلانية المشعة في منطقة كبيرة من آسيا.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية: "أن إيران وبامكاناتها القليلة، تصدر حاليا الأدوية الإشعاعية إلى 11 دولة ، ومن الممكن تصدير الأدوية المشعة إلى أوروبا، لأنه يتم إنتاجها وفقا للمعايير".

وقال صالحي أن اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ يستخدم للمفاعل، ولدينا في المستودعات الوقود اللازم للمفاعل لمدة 5 سنوات ، واليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ الذي ينتج حاليا يتم تخزينه و تجميعه، لذلك لم تتوقف أنشطة المنظمة ولم تتباطأ.
رقم : 908265
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