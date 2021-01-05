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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 15:14

الأمن الأردني يفض اعتصام لحملة ‘‘غاز العدو احتلال‘‘

الأمن الأردني يفض اعتصام لحملة ‘‘غاز العدو احتلال‘‘
وبين المعتقلين منسق الحملة هشام البستاني، وعضو لجنة المتابعة سليمان السرياني، وعضو الحملة عن حزب الشراكة والإنقاذ عمر منصور.

وفي أول رد فعل لها، أدانت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (#غاز_العدو_احتلال) فض الوقفة الاحتجاجية للحملة، واعتقال مجموعة من أعضائها.

وقالت في بيان نشرته على حسابها بـ"الفيسبوك"، تدين الحملة بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم بالقوة، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم".

وأضافت: "رغم أن التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا، إلا ان كلّ ذلك لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة".

وأكدت الحملة "استمرارها في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن أمن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين". حسب البيان.

ودعت النواب لـ"تحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة، وطالبتهم بربط إعطاء الثقة للحكومة الجديدة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة".
رقم : 908272
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