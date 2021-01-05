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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 15:40
في الذکری الاولی لاستشهاده..

إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان

إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
ازاحت الستار بلدیة الغبیري في الضاحیة الجنوبیة من بیروت ،یوم امس الاثنين، عن نصب تذکاري لرجل قدم للشعب اللبناني بل لشعوب المنطقة، الحب و الإنسانیة والرجولة والبطولة والفتح المبین والنصر الإلهي والأمن و الأمان واثبت أنه لاتهمه الجغرافیا فاینما کان فهو یشعر بواجب إنساني تجاه الشعوب ویحمل القیم المحمدیة الأصیلة.

اثبت انه من اشد الناس اعتقادا بضرورة الزوال الکیان المحتل الصهیوني ونذر نفسه وعمره للقضیة الفلسطینیة و ضحی بنفسه من اجل القدس الشریف. 

اثبت أنه من اشد الناس اخلاصا بين الأرض والسماء للمجاهدین والمقاومین اینما کان من الیمن والعراق ممتدا الی لبنان وفلسطین فارض الله وطنه وخلق الله عیاله. 

فبعدما سمي شارع في الغبیري باسم القائد الشهید قاسم سلیماني، تم ازاحة الستار عن النصب التذكاري في الشارع ذاته في ذکری اغتیاله في منطقة الغبيري.
رقم : 908279
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