ايران تبدأ بتركيب 1000 جهاز للطرد المركزي IR2m

وقال صالحي في تصريح له اليوم الثلاثاء حول استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في منشاة فردو النووية: ان التخصيب بنسبة 20 بالمائة الذي كان متوقفا على الظاهر وتصوروا (الاعداء) بانه اندثر قد تم تدشينه (من جديد) في غضون 24 ساعة.



وعن السبب في عدم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة قبل صدور قرار مجلس الشورى الاسلامي قال: بما ان اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يستخدم (كوقود نووي) في مفاعل الابحاث في طهران ولنا مخزون من الوقود لهذا المفاعل في مستودعاتنا لفترة 5 اعوام فان المنتوج الجديد المخصب بهذه النسبة سيتم تخزينه.



واكد بان ايا من انشطة المنظمة لم تتباطأ ولم تتوقف واضاف: اننا نعمل في الوقت الحاضر على نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m وتم لغاية الان نصب سلستين منها اي نحو 320 جهازا والعمل جار لنصب البقية ويجب وفقا للقانون ان ننصب 1000 منها في غضون شهرين او ثلاثة وسيتم هذا الامر ربما اسرع من هذا الوقت.



واوضح صالحي باننا بدانا بتصنيع اجهزة الطرد المركزي من طراز IR6 ويجب ان نتمكن وفقا للقانون من انتاج 1000 جهاز منه في غضون عام واحد واضاف: نحن نعمل الان على توفير المواد الخام لهذا الغرض علما بان رئيس الجمهورية اصدر الايعازات اللازمة لتوفير الموارد المالية في هذا الصدد وهي باهظة جدا.



واكد بان العمل جار لتنفيذ النقاط الواردة في قرار مجلس الشورى الاسلامي حول المبادرة الاستراتيجية وفق المهل الزمنية المحددة وحتى اسرع من ذلك.