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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 16:21

الرئيس العراقي: يجب ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب

الرئيس العراقي: يجب ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب
وقال صالح في كلمة ألقاها خلال "الحفل التأبيني الرسمي للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر"، "نطالب بوقفة جادة لمعالجة الأخطاء كافة"، لافتاً إي أنه "يجب ضبط السلاح المنفلت واستكمال النصر على الإرهاب".

ودعا صالح إلى "ضبط النفس للحفاظ على أمن العراق".

وكانت أميركا قد أقدمت على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي العراق الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاق دربهم، في غارة جوية جبانة بعد مغادرة مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، مما ادى الى استشهادهم.
مصدر : وكالات
رقم : 908283
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