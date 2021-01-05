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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 16:22

نتنياهو يتلقى صفعة من أحزاب اليمين.. عقد اتفاق شراكة دون 'الليكود'

نتنياهو يتلقى صفعة من أحزاب اليمين.. عقد اتفاق شراكة دون
واعتبر موقع "إسرائيل نيوز 24" "الإسرائيلي" أن هذا الاتفاق هو "أول ضربة سياسية من داخل أحزاب اليمين لحزب "الليكود""، وقال إنه "بهذا الاتفاق، افتتحت الأحزاب المعركة لخوض الانتخابات التي تجرى في 23 آذار/ مارس المقبل".

ورجح الموقع أن "يبقى "الليكود" الحزب الوحيد بدون اتفاق "فائض الأصوات"، وسيكون الوحيد على الأرجح من بين أحزاب الائتلاف الذي لم يتوصل إلى هذه الاتفاقية قبيل الانتخابات".

وأشار الموقع إلى أن "هذا الاتفاق أثار موجة ردود فعل واسعة بين مرحب ومستنكر له"، موضحا أنه "خلال الانتخابات الأخيرة، وقع أفيغدور ليبرمان زعيم "يسرائيل بيتنا" اتفاقية فائض الأصوات مع "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، ما يعني أن مثل هذه الاتفاقية لن تتم هذه المرة والاتفاق سيجري مع رئيس المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد"".

وتابع أنه "في وقت يتوجه حزب "الإسرائيليون" الجديد بزعامة رئيس بلدية "تل أبيب" رون خولدائي، لتوقيع تقاسم فائض الأصوات مع حزب "ميرتس"، سيبقى الرابط الذي سيجمع الأحزاب المتطرفة على حاله كما فعلت في جميع الانتخابات السابقة بتوقيع الاتفاق بين حزب "شاس"، وحزب "يهودات هتوراه"".

وفور انشقاقه عن "الليكود"، أسس ساعر حزب "أمل جديد"، ما شكل صفعة لنتنياهو، إذ أظهرت استطلاعات الرأي فقدان "الليكود" الكثير من المقاعد لصالح حزب ساعر.

ومن المنتظر أن تجرى هذه الانتخابات، وهي الرابعة في أقل من عامين بتاريخ 23 آذار/مارس 2021، أي بعد دخول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن البيت الأبيض.
مصدر : وكالات
رقم : 908284
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