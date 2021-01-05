هذه تفاصيل ترتيبات يوم تنصيب بايدن

وذكرت اللجنة بحسب بيان صحفي إن الترتيبات الجديدة ستشمل عروضا في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مثل البرنامج الافتراضي في المؤتمر الوطني الديمقراطي.



وتابعت اللجنة الافتتاحية في البيان: "ان الاحتفال يسلط الضوء على الأمريكيين من جميع مناحي الحياة في مختلف الولايات والمناطق، ويفكر في التنوع والتراث والمرونة في البلاد بينما نبدأ حقبة أمريكية جديدة".



وقالت اللجنة إنها ستعلن عن المشاركين في الأسابيع المقبلة وحثت اللجنة الافتتاحية الأمريكيين على عدم السفر لحضور حفل تنصيب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في 20 يناير.



وذكرت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر أن بايدن وهاريس سيؤديان القسم في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة خلال حفل تم تقليص حجمه بشكل كبير والذي سيشمل بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة.



وقالت اللجنة يوم الأحد إنه بعد مراسم أداء اليمين، سيشارك بايدن وهاريس والسيدة الأولى القادمة جيل بايدن والرجل الثاني دوغ إيمهوف في استعراض على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي مع أعضاء من الجيش.