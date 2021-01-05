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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 16:42

ما هو سر غياب السيسي عن القمة الخليجية؟

ما هو سر غياب السيسي عن القمة الخليجية؟
وكانت السعودية وجهت دعوة للسيسي لحضور القمة الخليجية التي أشارت مصادر إلى أنها تهدف لإنهاء الأزمة الخليجية.

وكان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي قد زار القاهرة حاملاً رسالة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، للرئيس المصري.

وذكرت عدد من المصادر أن السيسي تلقى دعوة لحضور قمة العُلا وأبدى تجاوبه مع دعوة الرياض.

وحتى آخر لحظة لم يكن معروفاً أن السيسي سيغيب عن القمة، إلى غاية وصول الوفد المصري بقيادة سامح شكري وزير الخارجية إلى العُلا.

وهناك خلاف بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين بين مصر والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.

ويطرح غياب السيسي علامات استفهام على محاولات أطراف زعزعة أي توافق قد ينجم عن القمة وينهي الأزمة الخليجية.

ويتزامن الغياب مع حملة شرسة تقودها منابر إعلامية مصرية رسمية وشبه رسمية على قطر والمصالحة الخليجية.

وكان عدد من الإعلاميين كالوا اتهامات متجددة للدوحة في عدد من البرامج السياسية التلفزيونية المصرية وفي مواقع الإنترنت.
مصدر : وكالات
رقم : 908291
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