?>?> جهانغيري: الاقتصاد المقاوم خفّض ضغوط العدو على الصناعة النفطية - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 17:01

جهانغيري: الاقتصاد المقاوم خفّض ضغوط العدو على الصناعة النفطية

جهانغيري: الاقتصاد المقاوم خفّض ضغوط العدو على الصناعة النفطية
وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع فريق عمل ازالة العقبات من طريق الانتاج، اشار جهانغيري الى التقرير المرفوع من قبل وزارة النفط لتحقيق نهضة الانتاج ووصف هذا التقرير بانه ايجابي وقال: ان قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات يحظى باهمية فائقة لتنمية البلاد بحيث يمكن القول ان هذه التنمية يجب ان تتبلور حول محور الصناعة النفطية.

واضاف: في مرحلة الضغوط والحظر الظالم تحملت الصناعة النفطية اكبر الضغوط في قطاع الانتاج والصادرات الا انه تم التعويض عن جانب من هذه الضغوط في ظل الاعتماد على سياسات الاقتصاد المقاوم وطاقات خبراء ومدراء هذه الصناعة.

واشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية باداء وزارة النفط والبرامج طويلة وقصيرة الامد لصناعة النفط والغاز والبتروكيمياويات، داعيا وزارة النفط لاعداد قائمة بالعقبات الرئيسية امام نهضة الانتاج وتحقيق برامجها لطرحها في احد الاجتماعات القادمة من اجل اتخاذ القرارات اللازمة لازالتها.

وخلال الاجتماع الذي حضره ايضا وزير الاقتصاد والمالية ورئيس البنك المركزي واعضاء فريق عمل السلطة القضائية ورئيس غرفة تجارة طهران، قدم وزير النفط تقريرا عن اداء وبرامج الوزارة لتحقيق نهضة الانتاج من اهم محاورها؛ زيادة طاقة انتاج النفط الخام وزيادة انتاج وصادرات الغاز الطبيعي مع التاكيد على الاستخراج من الحقول المشتركة وزيادة انتاج وصادرات المنتوجات البتروكيمياوية وزيادة انتاج وصادرات المشتقات النفطية وتنمية التكنولوجيا وتعزيز الصناعة الداخلية ودعم الشركات المعرفية وترشيد استهلاك الوقود ونقل الخبرات وتمهيد الطريق للمستقبل.
رقم : 908295
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
5 كانون الثاني 2021
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
5 كانون الثاني 2021
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
5 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
5 كانون الثاني 2021
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
5 كانون الثاني 2021
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
5 كانون الثاني 2021
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
4 كانون الثاني 2021
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
إيران: نحذر العدو من الإقدام على أي مغامرة
4 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة
ذكرى إستشهاد قادة النصر.. ورسائل مليونية بغداد