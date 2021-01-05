ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق اليوم

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کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا العراق 0 الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 17:34ارتفاع الاصابات بكورونا في العراق اليوم وسجلت الوزارة 757 إصابة جديدة بكورونا، وشفي 1928 حالة جديدة من كورونا، وتم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا. مصدر : وكالات رقم : 908302 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة 5 كانون الثاني 2021 ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين 5 كانون الثاني 2021 إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة 5 كانون الثاني 2021 مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني 5 كانون الثاني 2021 الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني 5 كانون الثاني 2021 أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة 5 كانون الثاني 2021 انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني 5 كانون الثاني 2021 عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق 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