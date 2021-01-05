العميد حاتمي: فخري زادة كان حامل راية التصدي للتهديدات النووية

وقال العميد حاتمي في تصريحه للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش مراسم اربعينية الشهيد فخري زادة في منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان جانبا من اعمال الشهيد العالم الدكتور فخري زادة كان في مجال الدفاع امام التهديدات النووية وقد قام باجراءات قيمة في هذا المجال.



واعتبر التهديدات النووية بانها واحدة من اخطر التهديدات على المستوى العالمي واضاف: ان اميركا والكيان الصهيوني الغاصب يمتلكان الالاف والمئات من القنابل النووية ويعدان تهديدا لامن شعوب العالم.



واضاف: ان الشهيد فخري زادة بصفته كان عالما بارزا في مجال الفيزياء النووية كان حاملا لراية التصدي للتهديدات النووية. وان اغتياله لم يوقف المسيرة العلمية والبحثية في منظمة "سبند" (منظمة الابحاث والابداعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة) بل زاد في مكانتها وضاعف الشعور بالمسؤولية لدى منتسبيها.



واشار الى قرار الحكومة بعد استشهاد فخري زادة بزيادة ميزانية الابحاث بوزارة الدفاع بنسبة 250 بالمائة في موازنة العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) واضاف: ان الاعداء حساسون لتواجد ايران في المنطقة لارساء الامن فيها وقدراتنا الصاروخية واستخدامنا السلمي للطاقة النووية خاصة الدفاع الصاروخي وفي مواجهة التهديدات النووية.



واكد وزير الدفاع الايراني بان جانبا من جهود الشهيد فخري زادة كانت من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين في سياق احباط التهديدات النووية الاميركية والصهيونية.