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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 17:49

قتلى وجرحى لعناصر "قسد" باستهداف سيارة لهم بريف الحسكة

قتلى وجرحى لعناصر "قسد" باستهداف سيارة لهم بريف الحسكة
وذكرت مصادر محلية لسانا أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة لـ "قسد" في محيط ناحية أبو راسين غرب مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من مسلحي "قسد" بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية على طريق حقول تشرين شرق الحسكة.

وفي مخيم الهول الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين أفادت مصادر أهلية بأن مجهولين قاموا اليوم بإطلاق النار على امرأة تعمل مع "قسد" أثناء وجودها داخل القسم الرابع بمخيم الهول ما أدى إلى مقتلها.

وقتل وأصيب عدد من مسلحى "قسد" أمس فى هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم على طريق المنخر بريف الرقة الشرقي وفي مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.
رقم : 908309
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