الاحتلال يقرر تعيين ممثل له في الإمارات

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "السفير السابق لدى تركيا إيتان نائيه، سيكون أكبر دبلوماسي "إسرائيلي"، في أبو ظبي".



ونقلت عن مصدر في وزارة خارجية الاحتلال، لم تسمه، قوله "سيكون نائيه، أول دبلوماسي "إسرائيلي" يتمركز رسميًا وعلنيًا في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى أبوظبي خلال الأيام المقبلة".



وتابعت "من المتوقع أن يكون منصب الدبلوماسي هو قائم بالأعمال مؤقتًا، حتى يتم تعيين سفير، على الأرجح بعد تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" التالية بعد الانتخابات في مارس/آذار".



وأشارت إلى أن الدبلوماسي "سيعمل في بعثة "إسرائيلية" مؤقتة، بينما تنشئ وزارة الخارجية سفارتها في الإمارات".



ولفتت إلى أن نائبه، كان سفيرا لـ"إسرائيل" في أنقرة، ما بين عامي 2016-2018، قبل طرده احتجاجا على هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.