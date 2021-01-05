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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 18:29

الفياض: انسحاب القوات الاجنبية من العراق هو قرار البرلمان وواجب التنفيذ

الفياض: انسحاب القوات الاجنبية من العراق هو قرار البرلمان وواجب التنفيذ
وقال الفياض في الحفل التأبيني الرسمي للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر : إن "العراق اليوم يقف على قدميه ليدافع عن سيادته"، لافتاً إلى: أننا "نفتخر بالجيش العراقي ونعتبره سوراً للوطن".

وأشار الفياض إلى أن "الشهيد المهندس كان يعمل على عدم حدوث أي ثغرة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية"، مبيناً أن "الحشد الشعبي سيبقى الأمين لجميع الشهداء".

وتابع ان "الحشد الشعبي جاء ملبيا للمرجعية الدينية ليقاتل جنبا الى جنب القوات المسلحة" وان " يدنا الضاربة واحدة وهي تدافع عن مصالح مشتركة" .لافتا الى ان "الحاج سليماني كان رجلا ملهما للشجاعة والتضحية" موكدا ان "انسحاب القوات الاجنبية هو قرار البرلمان وواجب التنفيذ".

من جانبه قال وزير الداخلية عثمان الغانمي: "نقدم التعازي للشعب العراقي ولأبناء مؤسسة الحشد الشعبي باستشهاد قادة النصر"، مشيداً "بدور شهداء قادة النصر في مقارعة الإرهاب".

من جانبه اكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، ان الشهيد المهندس ورفاقه كان لهم دورا في محاربة داعش.

وقال عناد في كلمته خلال الحفل التأبيني : "نقف اليوم لنستذكر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس لانه ورفاقه كان لهم دور في محاربة داعش". واشار الى ان " : الشهيد المهندس كانت له مواقف مشرفة"

وكانت أميركا قد أقدمت على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي العراق الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاق دربهم، في غارة جوية جبانة بعد مغادرة مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، مما ادى الى استشهادهم.
مصدر : وكالات
رقم : 908312
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