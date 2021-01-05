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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 18:37

'طيران الإمارات' تطلق أولى رحلاتها إلى الأراضي المحتلة الشهر المقبل

وذكر الموقع أن "الشركة الاماراتية عملت في السوق الاسرائيلي بصورة غير مباشرة عن طريق شركة "فلاي دبي"، التي أطلقت رحلاتها إلى "تل ابيب" نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وأضاف أن "الشركة كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق خط إنتاج الطعام وفقًا للشريعة اليهودية (كوشير) عن طريق شركة "EKFC" التي تملكها، وتزود الطعام لنحو 100 شركة طيران في العالم"، مشيرا إلى أن "المشروع يتضمن إقامة شبكة مطاعم متخصصة بالطعام "الكوشير"".

يشار إلى أن شركة طيران "الاتحاد" المملوكة من حكومة أبو ظبي، ستبدأ تسيير رحلات من العاصمة الإماراتية إلى "تل أبيب" في آذار/مارس المقبل.

وكانت 4 دول عربية قد أعلنت، مؤخرا، عن توقيع اتفاق الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي، البحرين والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وتلتهما السودان، في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعدها المغرب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ذلك في العاشر من الشهر الجاري،خطوة أثار سخطا واسعا في الدول العربية والاسلامية التي اعتبرتها طعنا في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة للقضية نفسها .
مصدر : وكالات
رقم : 908314
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