رواية شمخاني لفشل استراتيجية ترامب للضغوط القصوى على إيران

و كتب علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، اليوم (الثلاثاء) على صفحته على تويتر ان استراتيجية ترامب للضغوط القصوى كان من المفترض أن تجبر الجمهورية الإسلامية على الاستسلام وإقصائها من المعادلات العالمية والإقليمية.



وذكر شمخاني انه الآن تمت إزالة ترامب من المشهد السياسي للولايات المتحدة والعالم ، وإيران تنتهج استراتيجية المقاومة النشطة في البعدين الداخلي والخارجي أقوى من ذي قبل.



ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهج عبر الخروج من الاتفاق النووي وفرض حظر جديد على ايراان ، استراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران خلال السنوات الأربع الماضية ، والتي فشلت بسبب المقاومة المستميتة للشعب الإيراني.