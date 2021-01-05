اللواء باقري: ردنا سيكون ساحقا على ادنى خطأ للعدو

واشار اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال تفقده لوحدات وأنظمة الطائرات المسيرة التابعة للجيش خلال المناورات القتالية الكبرى للطائرات المسيرة ، إلى القدرات الردعية للجيش والقوات المسلحة والتقدم الذي حققته في مجال الطائرات المسيرة والاقتدار الدفاعي للبلاد وقال اننا نشهد نشاطا بحثيا قيما للغاية للاسلحة الأربعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.



وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أننا نتقدم بشكل متزايد في ذروة التكنولوجيا العالمية ، وأضاف إن قضية الطائرات المسيرة في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في طريقها إلى النضج القيّم حيث تشهد هذه المناورات الكبرى للطائرات المسيرة تدشين جانبا من هذا التقدم .



وأضاف ان مناورات الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وكذلك التدريبات العديدة التي جرت في الخليج الفارسي في الأيام الأخيرة وستجرى في الأيام المقبلة ، تدل على استعداد القوات المسلحة الكامل لمواجهة أي تهديد لأمن بلادنا ودفاعها.



وحول آخر التطورات في المنطقة ، قال اللواء باقري انه للأسف ، في الأيام الأخيرة ، كانت هناك تحركات للجيش الأمريكي الإرهابي والإجرامي في المنطقة ، وان طلعات الطائرات البعيدة المدى او غيرها من العناصر تاتي بهدف إظهار قوتهم وزرع الرعب كما وجهوا اتهامات للجمهورية الإسلامية فيما تاتي هذه الاستعدادات والتدريبات ونقل القوات لإظهار الاستعداد الكامل للقوات المسلحة للدفاع عن حياض البلاد البرية والجوية والبحرية والأمن القومي.



وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة انه على الرغم من أن إيران لا تنوي مهاجمة أي دولة مجاورة ، إلا أنها مستعدة تمامًا لأي تهديد وإن أيدي القوات المسلحة البطلة على الزناد ، وإذا ارتكب الأعداء أدنى خطأ ، فمن المؤكد أنهم سيواجهون ردا ساحقا.