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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 18:45

الجهاد الاسلامي: دور الشهيد سليماني جسد موقف إيران الثابت تجاه فلسطين

الجهاد الاسلامي: دور الشهيد سليماني جسد موقف إيران الثابت تجاه فلسطين
وأضاف القططي أن "الشهيد سليماني ترجم هذا الدعم في الواقع العملي ولمسناه خلال المعارك التي خاضتها المقاومة مع العدو الصهيوني". 

ولفت إلى أن "موقف إيران الثورة والدولة من القضية الفلسطينية على الدوام كان موقف المدافع عن الحق الفلسطيني سياسيًا وماديًا وعسكريا وفي كل ما تحتاجه المقاومة"، معتبرًا أنه "كان لهذا الدعم دور بازر في دعم القضية الفلسطينية وتثبت الحق الفلسطيني وصمود شعبنا".

القططي أكد أن "الدعم الايراني لعب دوراً مهما في كبح جماح حركة التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني".

وختم القططي قائلاً إن "غياب سليماني عن المشهد السياسي لا يعني أنه غاب كنهج ورمز في دعم القصية الفلسطينية، فنهج إيران مستمر ورمزية الشهيد سليماني ومنهجه مستمرين.. لذلك كان هذا الغياب في حضرة الحضور، حضور للدور الايراني في دعم القضية الفلسطينية ".
مصدر : وكالات
رقم : 908317
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