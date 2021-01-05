الصحة الفلسطينية: تسجيل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.



وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".



وتفرض الحكومة إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 161252، تعافى منهم 141019 فيما توفي 1643.