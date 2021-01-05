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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 19:39

صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات العراقية

صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات العراقية
وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان"، لافتا إلى أن "اللقاء بحث الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ولما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وأضاف، أنه "جرى التأكيد، على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة".
مصدر : وكالات
رقم : 908326
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