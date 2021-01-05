الأولى بعد المصالحة .. تفاصيل القمة الخليجية

وحضر قادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة إلى قاعة الاجتماعات، حيث افتتح ولي العهد السعودي الجلسة.



وطالب ابن سلمان "بتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون"، وكعادته وعلى نفس نهج المزاعم الامريكية وصف ابن سلمان البرنامج النووي الايراني السلمي بـ"الخطير" وزعم انه "يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.



من جانبه اعتبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أن “القمة تأتي لدعم عملنا الخليجي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة".



وكان لافتاً حضور جاريد كوشنير كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



واختتمت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بتوقيع القادة ورؤساء الوفود بيان العُلا.



وكان الوفد القطري برئاسة الامير تميم بن حمد آل ثاني قد وصل صباح يوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ الازمة الخليجية في منتصف 2017.



وقبلها وصل كل من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان الذي يترأس وفد السلطنة إلى القمة، صباح الثلاثاء، إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 والتي تعقد في محافظة العلا شمال غربي السعودية.



وتغيب ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد عن القمة الخليجية رغم الحديث السعودي عن أهميتها.



وكانت قد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” سبب قرار إنهاء مقاطعة قطر من جانب السعودية وإتمام المصالحة معها .



وقالت “واشنطن بوست” ان إنهاء مقاطعة قطر من جانب السعودية وإتمام المصالحة معها خطوة تستهدف إرضاء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قبل تسلمه السلطة رسميا.



وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطوة تسعى من وراءها الرياض لمسح الملفات الخلافية التي قد تثبت وجود تكتلات متعثرة ببناء علاقات ودية مع بايدن.



وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة فتحت مجالها الجوي وحدودها البرية أمام قطر في خطوة نحو إنهاء أزمة دبلوماسية استمرت لسنوات.



وأدت إلى انقسام عميق بين شركاء الدفاع الأمريكيين في الخليج الفارسي وأدت إلى توتر العلاقات المجتمعية ، ومزق تحالفًا تقليديًا من الأندية.



وكان تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر في الغالب منذ منتصف عام 2017 ، عندما قاطعت المملكة ومصر والإمارات والبحرين الدوحة واتهموها بدعم الارهاب .



وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن الاتفاق مع السعودية تم من دون تقديم تنازلات من قطر.



وكانت الكويت التي كانت تتوسط في النزاع ، أول من أعلنت اختراق دبلوماسي من خلال وزير خارجيتها.



وقالت الصحيفة: كان الخلاف بين أبو ظبي والدوحة أعمق ، حيث توجد خلافات أيديولوجية حادة بين الإمارات وقطر.



وبعد إعلان الكويت، غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، أنور قرقاش ، أن بلاده حريصة على استعادة وحدة االدول الخليجية لكنه حذر قائلا: “لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به ونحن في الاتجاه الصحيح”.



وأشارت إلى أن قرار المصالحة يأتي بعد أسابيع فقط من زيارة مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره ، جاريد كوشنر ، للمملكة وقطر في محاولة أخيرة من الإدارة لضمان انفراج دبلوماسي.



يأتي ذلك أيضًا قبيل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين. ربما تسعى المملكة العربية السعودية إلى منح إدارة ترامب فوزًا دبلوماسيًا نهائيًا.



ويشار إلى غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القمة الخليجية التي تحتضنها مدينة العُلا السعودية.



وكانت السعودية وجهت دعوة للسيسي لحضور القمة الخليجية التي أشارت مصادر إلى أنها تهدف لإنهاء الأزمة الخليجية.



وكان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي قد زار القاهرة حاملاً رسالة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، للرئيس المصري.



وذكرت عدد من المصادر أن السيسي تلقى دعوة لحضور قمة العُلا وأبدى تجاوبه مع دعوة الرياض.



وحتى آخر لحظة لم يكن معروفاً أن السيسي سيغيب عن القمة، إلى غاية وصول الوفد المصري بقيادة سامح شكري وزير الخارجية إلى العُلا.



وهناك خلاف بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين بين مصر والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.



ويطرح غياب السيسي علامات استفهام على محاولات أطراف زعزعة أي توافق قد ينجم عن القمة وينهي الأزمة الخليجية.



ويتزامن الغياب مع حملة شرسة تقودها منابر إعلامية مصرية رسمية وشبه رسمية على قطر والمصالحة الخليجية.



وكان عدد من الإعلاميين كالوا اتهامات متجددة للدوحة في عدد من البرامج السياسية التلفزيونية المصرية وفي مواقع الإنترنت.