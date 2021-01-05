سخرية من بن سلمان بعد المصالحة مع قطر دون تلبية الشروط

وقال النشطاء إن فشلا جديدا أضيف لنهج ابن سلمان القائم على التخبط والعشوائية برفع سقف المطالب ثم التنازل عنها من دون حيلة ولا قوة.



وقال كشكول سياسي في تغريدة على حسايه بتويتر رصدها الواقع السعودي: الكفيل في طريقه للمستعمرة الامريكيه المسماه بالسعوديه ليتأكد بنفسه ان خدم أمريكا ينفذون الأوامر كما صدرت لهم من ربهم الأعلي أمريكا



وأضاف: لم يصالح MBSقطر لارغبه منه ولا اعترافا بخطء ولا تراجع وإنما خوفًا من ربه الأعلي الجديد #بايدن وتنفيذا لأوامر كوشنر ولن يفرج عن معتقل الا اذا اجبره ربه الجديد وبايدن والغرب المنافق لن يسعون لإطلاق سراح الا المعتقلين الذين يخدمون مصالحهم



أما المعارض السعودي سلطان العبدلي فقد مسح الأرض بإبن سلمان في بث مباشر: فضحتنا وفشلتنا أمام العالم ملفاتك ثقيلة،اتسع الخرق على الراقع .



وتساءل مغردون عن مصير الداعية سلمان العودة وطالبوا بإطلاق سراحه خصوصاً انه اعتُقل بسبب تغريدة دعا فيها للصلح والآن وقت تمت المصالحة فيجب أن يتم الإفراج عنه.



وكان ابن سلمان تبني 13 شرطا لإنهاء حصار قطر عند فرض المقاطعة عليها صيف عام 2017 قبل أن يتراجع ويفتح الأجواء للمملكة.



وأعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء امس الاثنين.