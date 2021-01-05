في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 

ورغم تمنيات أصحاب هذه الجريمة أنفسهم بتحقيقه، إلا أن كل ما قاموا به، ومتوقع أن يقدموا عليه لاحقاً سيعطي القادة الشهداء زخماً أكبر وقوة أعظم وحباً لا يضاهيه إلا حب الوطن.



وقد عمقت هذه الجريمة النكراء علاقة الناس بهم أكثر، وبالذات ما ستعكسه فعاليات المحور المقاوم المتزايدة كماً ونوعاً، حيث أثبتت وقائع المرحلة الماضية (منذ قرابة العام) أن رد فعل المحور الممانع ومقاومتهم تزداد وتتطور إزاء أي ممارسة أمريكية شاذة، بعكس توقعات الأمريكيين وعملائهم.



ان هذا الفعل الجبان، البعيد كل البعد عن الجانب الأخلاقي والقانوني والأعراف الدولية سيزيد من تلاحم أبناء المحور الشريف والتفافهم حول المقاومة لتحرير بلدانهم، سيما في العراق في وقت لن يكون ببعيد، وكل هذا له صلة بالدور المحوري الأساسي الكبير للشهيد القائد سليماني.



ففي كل مرة كان الجنرال قاسم سليماني يثبت أنه قائد من طراز فريد، ورغم أن هذا الموضوع لا يفاجئ العقلاء، إلا أنه في ذات الوقت يثير الحيرة لدى أعداء الأمة الاسلامية، لأن قياسات الأعداء محكومة بخلفية هي أبعد ما تكون، من قدرتها على هضم هكذا مواقف وهكذا سلوك، من رجل ضحى ولا يزال يضحي بكل نعم الحياة وملذاتها ومغرياتها من سلطة وشهرة ومال. ووقف بخط الدفاع الاول عن المستضعفين وضحى بكل شيء دفاعاً عن كرامة الأمة الاسلامية، ولكي يحتفظ بأغلى ما يملكه الإنسان المسلم الشريف وهي الكرامة والعزة والإرادة الحرة وهذا قد لا يفهمه أمثال ترامب وبقية هؤلاء العتاة المجرمين.



إن ما واجهته قوى الإستكبار في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين، تدلل بما لا يقبل الشك أن القائد سليماني كان سداً منيعاً ضد مؤامرات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، من خلال مواقفه الفذة في التصدي للإحتلال الأمريكي في العراق وصنيعته (داعش)، ودوره في تغيير موازين المعارك بصحة المنهج الذي سار عليه، والاستراتيجية الخاصة بإدارة المعارك، ودعمه لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية.



فكان ومن خلفه الجمهورية الاسلامية، ملاذاً لكل المقاومين الشرفاء في شتى أرجاء العالم وفخراً وعزاً لكل مسلم غيور على قضايا الأمة الاسلامية، حتى وإن كانت أغلب الأنظمة العربية تتآمر عليه، وتتحالف مع أعداء الأمة وتطبع بالعلن مع العدو الصهيوني المغتصب.



فقيادة الجمهورية الاسلامية في ايران كانت تدرك أنها حينما تقدّم ما يجب أن تقدمه للأشقاء، لا يكون منّة لأحد بل هو واجب مقدس، وحق مكتسب لأبناء جلدتها من العرب والمسلمين. ولربما كان جانب مهم من هذا النهج سبباً لإثارة حفيظة الأعداء سيما الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكيان الصهيوني، كالدعم الذي كانت تقدمه للشعب الفلسطيني فقد كان هذا الموقف المتميز من قضية العرب والمسلمين الأولى (فلسطين) سبباً لأن يحمل أصحاب النفوس المريضة من الحكام العرب الضغينة والحقد على قيادة الجنرال سليماني المجاهدة.



إن يوم الثالث من كانون الثاني 2020 لهو صدمة كبيرة لم يفق منها بعض الناس لغاية الآن، ولكن القادة الشهداء أرعبوا العدو وهم في قبورهم، فأبناٶهم في المقاومة أعدوا للمحتلين زلزالاً تحت اقدامهم. ولم تكن الضربة على قاعدة عين الاسد الامريكية نهايةً، بل على العكس كانت بداية لمقارعة المحتل الأمريكي بصورة مباشرةً.



لقد أراد الأعداء أن يكسروا ويهشموا إرادة الأمة وكبرياءها في اغتيال القادة الشهداء، ولكن الله وعباده المؤمنين المخلصين الشجعان كان لهم القول الفصل، فانطلقت صولة الحق والحرية ولن تنتهي الا بزوال الإحتلال الأمريكي ونهاية الصهيونية، وستصل آثارها الى كل العالم وفي مقدمتها دول العدوان وكل من ساهم معها.



إن مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته كانت وستبقى أقوى من كل قوى الشر والضلالة، وهي التي اختارت هذا المحور المقاوم ليكون عامل الحسم لتغيير وجه التاريخ، وليعيد لأمة الإسلام نورها وإشراقتها على العالم من جديد. وسيبقى كل الشرفاء محتفظين بالجميل، للرجل الذي ضحى بكل شيء من أجل ولادة اليوم العظيم والفجر الجديد لعالم بلا سطوة للأمبريالية أو الصهيونية. وسيعترف العالم الشريف بما قدمه الشهيد القائد الجنرال قاسم سليماني وضحى من أجله والتاريخ لا يسطر حروفه الكبيرة إلا الشجعان المنتصرين.