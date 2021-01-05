أبواق آل سعود وآساليب التضليل والخداع 

تصريحات من هنا وهناك ، حول الطلب من أميركا وايران عدم تصفية حساباتهما على أرض العراق، لهو أمرُ مستهجن وفيه الكثير من الخلط. وما يقل عن القليل حتى الإنعدام من الإنصاف والعدالة مع دولة شقيقة كانت سنداً للعراق منذ بداية الاحتلال الامريكي وحتى هذه اللحظة.



الدولة التي امتزجت دماء شهدائها بدماء العراقيين، وقدمت الغالي والنفيس، وفتحت مخازن أسلحتها للجيش العراقي والحشد الشعبي بعد خذلان المحيط العربي الذي صدّرت أجهزة مخابراته آلاف الانتحاريين، وفجرت أجسادهم العفنة المدنيين والعسكريين، والذين طالما دعوا العراق كذباً وزوراً، للعودة إلى الحضن العربي وأخذ دوره الإستراتيجي.



وهم أكثر من سعى إلى تقطيع أوصاله وإضعافه بمؤامراتهم الخبيثة، وأجهزتهم الأمنية التي أصبحت في كل دولة، شعبة متخصصة بالملف العراقي تسعى لأجندات تخريبية وتقسيمية.



وقد تسربت عدة ملفات ووثائق تؤكد ذلك من ضمنها ما نشرته ”صحيفة الإندبندت البريطانية“ عام 2015 في محاضرة ألقاها ”مدير مخابرات الخارجية ريتشارد ديرلوف“ ـ ولم تحظَ بتغطية الإعلام البريطاني ـ أن السعودية ساعدت ”داعش“ في الاستيلاء على شمال العراق، باعتبار ذلك جزءاً من عملية أوسع لإبادة الشيعة وتحويل حياتهم إلى ما يشبه حياة اليهود في ظل الألمان. وقد أخبره ”رئيس الاستخبارات السعودي السابق بندر بن سلطان“ اذ أبلغه قبل ”عملية 11 أيلول الإرهابية في نيويورك“ حرفياً بأنه ”لن يكون ذلك اليوم بعيداً في الشرق الأوسط حين سيتولى مليار سني أمر الشيعة“، في إشارة إلى إبادتهم.



اللحظة القاتلة التي توعد بها بندر بن سلطان الشيعة قد جاءت، ليس من خلال عمليات الإبادة الشاملة لهم بواسطة العمليات الانتحارية فقط، حيث سقط منهم أكثر من مليون شيعي بالسيارات المفخخة والعمليات الإنتحارية منذ العام 2003 حتى الآن، بل بشكل خاص عندما ساعدت السعودية ”داعش“ للإستيلاء على شمال العراق (نينوى والموصل) وقتل النساء والأطفال الشيعة والإيزيديين وقتل طلاب الكلية الجوية (قاعدة سبايكر) ودفنهم في مقابر جماعية.



هذه هي إستراتيجية العم سام في المنطقة بلاد ممزقة وضعيفة منقسمة على شكل كانتونات، يوازيها نهب منظم للثروات العراقية مقابل تخليصهم من الإرهاب الداعشي (المنتج أمريكا )حسب مواصفات المرحلة، لينفذ إستراتيجية الفوضى والتقسيم الطائفي بدعم من دول الخليج التي أصبحت راعياً رسمياً للتنظيمات الإرهابية في العراق .



الا ان الجمهورية الإسلامية في إيران قالت كلمتها الفصل، ودعمت العراق دعماً منقطع النظير وقلبت الموازين العسكرية إلى صالح العراق، بعدما كانت المؤسسة الأمنية والعسكرية في حالة من التشتت والانكفاء وتأخذ وضعاً دفاعياً، بعد أن وصل الإرهاب الداعشي إلى أطراف العاصمة بغداد بشهادة المسؤولين العسكريين والسياسيين.



إلا أن قلب المحور المقاوم دفع العراق باتجاه تحرير كل أراضيه وقلبت الطاولة ودخل العراق، في مرحلة جديدة أدرك من خلالها حقيقة الموقف الأمريكي الذي رفض حتى تسليح العراق على الرغم من وجود اتفاقية تلزمه بذلك، كذلك أدركت القوى السياسية على أهمية إيران كحليف استراتيجي قوي، وله دور فاعل ومؤثر وما حصل في تحرير الموصل أوضح دليل على ذلك.



أمريكا هي من وضع حجر أساس الفساد السياسي في العراق، بالقوانين التي شرعها ”بول بريمر“ وحله للجيش العراقي ونهب وتدمير دوائر ومؤسسات الدولة. أمريكا هي التي لازالت لحد هذه اللحظة، تتعامل مع العراق بكل غطرسة واستكبار ،وتقيم القواعد العسكرية على أرضه بالرغم من تصويت البرلمان العراقي على خروجها.



أمريكا التي تعتدي على سماء وأرض العراق وتغتال ضيوفها لا يمكن أن نساويها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ونعتبر ما يحصل تصفية حسابات، لأن الكل يعلم ببساطة أن هناك صراعاً بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة في المنطقة المعركة، فهنا معركة مبادىء وليست تصفيات شخصية.