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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 21:54

هل ستُفرج السعودية عن سلمان العودة بعد المصالحة مع قطر؟!

هل ستُفرج السعودية عن سلمان العودة بعد المصالحة مع قطر؟!
وكان “العودة” اعتقل بعد تغريدة نشرها سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

وقال مغردون إن “العودة” اعتقل بسبب تلك التغريدة، ويجب اليوم ان يفرج عنه بعد انتهاء الازمة الخليجية .

وكتب عبدالله العودة نجل الداعية في تغريدة: “بينما تقتبسون الآن من كلامه حرفياً.. قبل ثلاث سنوات ونصف.. قالها (لمافيه خير الشعوب) سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم من السفر.. عذبتم هذا الشيخ ولايزال في زنزانة انفرادية.. وتطالبون بإعدامه في المحكمة لهذا الدعاء! والآن يواجه القتل البطيء في سجونكم! “.

وتتعمد السلطات السعودية تغييب “العودة” عن الأنظار ومنع الاتصالات والزيارات عنه بالكامل، وفي جلسة محاكمته منتصف نوفمبر الماضي، رأته عائلته وجهاً لوجه، وبدا هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها.

ويواجه الشيخ سلمان العودة عقوبة الإعدام في السعودية بعد توجيه 37 تهمة له.

ومؤخراً أعلن د.عبدالله العودة، نجل الداعية أن والده يُقتل ببطء في سجون السعودية.

وكشف نجل الداعية أيضاً أنّ والده فَقَدَ نصف سمعه ونصف بصره، وأن العائلة تشتبه في إعطائه أدوية للإضرار به وقتله ببطء، محملةً مسؤولية جريمة القتل البطيء له الى رأس هرم السلطة الحالي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضاة.
مصدر : وكالات
رقم : 908355
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