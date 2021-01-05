الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 22:00

أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية

أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية
فقد كتب محمد جواد ظريف على تويتر: ألف مبروك لقطر لنجاح مقاومتها الشجاعة أمام الضغوط والابتزاز.

وأضاف ظريف مخاطبا الجيران العرب: ايران ليست عدوا ولا تهديدا. يكفي التفدية خاصة في وقت راح ظهيرکم المتهور ينسحب من الميدان.
 
رقم : 908356
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
5 كانون الثاني 2021
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
5 كانون الثاني 2021
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
5 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
5 كانون الثاني 2021
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
5 كانون الثاني 2021
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
5 كانون الثاني 2021
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
4 كانون الثاني 2021
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة