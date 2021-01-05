أحدث العناوين :
ماذا قال الفتح ومقتدى الصدر عن الجيش العراقي؟
الجعفري: هناك دول غربية تستخدم الملف الكيميائي لابتزاز سوريا
أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية
هل ستُفرج السعودية عن سلمان العودة بعد المصالحة مع قطر؟!
لبنان: تسجيل 3620 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة
سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا
أبواق آل سعود وآساليب التضليل والخداع
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر
كلمة للسيد نصر الله عن الأوضاع السياسية المحلية يوم الجمعة المقبل
سخرية من بن سلمان بعد المصالحة مع قطر دون تلبية الشروط
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
6 January 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
شهيد القدس
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 22:00
أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية
فقد كتب محمد جواد ظريف على تويتر: ألف مبروك لقطر لنجاح مقاومتها الشجاعة أمام الضغوط والابتزاز.
وأضاف ظريف مخاطبا الجيران العرب: ايران ليست عدوا ولا تهديدا. يكفي التفدية خاصة في وقت راح ظهيرکم المتهور ينسحب من الميدان.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
908356
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
5 كانون الثاني 2021
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
5 كانون الثاني 2021
أبناء الشهيد سليماني في سوريا يكملون طريق المقاومة
5 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني
5 كانون الثاني 2021
عراقجي: سيناريو سقوط الاتفاق النووي وارد
5 كانون الثاني 2021
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
5 كانون الثاني 2021
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
4 كانون الثاني 2021
رئيسي: الشهيد سليماني كان قائدا في مكافحة الإرهاب
4 كانون الثاني 2021
أحدث العناوين
ماذا قال الفتح ومقتدى الصدر عن الجيش العراقي؟
الجعفري: هناك دول غربية تستخدم الملف الكيميائي لابتزاز سوريا
أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية
هل ستُفرج السعودية عن سلمان العودة بعد المصالحة مع قطر؟!
لبنان: تسجيل 3620 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة
سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا
أبواق آل سعود وآساليب التضليل والخداع
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر
كلمة للسيد نصر الله عن الأوضاع السياسية المحلية يوم الجمعة المقبل
سخرية من بن سلمان بعد المصالحة مع قطر دون تلبية الشروط
الأولى بعد المصالحة .. تفاصيل القمة الخليجية
صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات العراقية
الصحة الفلسطينية: تسجيل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بكورونا
المغرب تسجل 53 وفاة و656 إصابة جديدة بكورونا
الجهاد الاسلامي: دور الشهيد سليماني جسد موقف إيران الثابت تجاه فلسطين
اللواء باقري: ردنا سيكون ساحقا على ادنى خطأ للعدو
رواية شمخاني لفشل استراتيجية ترامب للضغوط القصوى على إيران
'طيران الإمارات' تطلق أولى رحلاتها إلى الأراضي المحتلة الشهر المقبل
رئاسة الحكومة اللبنانية تصدر قرار بالإغلاق الكامل
الفياض: انسحاب القوات الاجنبية من العراق هو قرار البرلمان وواجب التنفيذ
الأكثر قراءة
وفاة آية الله مصباح يزدي
بلدية طهران تسمي ساحة بأسم "الشهيد أبو مهدي المهندس"
الشهيد سليماني في معركة آمرلي
دعوة لإحياء ليلة استشهاد سليماني والمهندس بموقع الجريمة
إضاءة برج آزادي بطهران بمناسبة استشهاد سليماني والمهندس
ندوة إفتراضية "معالم مدرسة ونهج القائد الشهيد سليماني"
القائد سليماني في الفلوجة تحت أزيز الرصاص
الشقيق الأكبر للشهيد أبو مهدي المهندس يسرد بعض ذكرياته عنه
عبد المهدي: الشيخ علي سلمان رجل السلام في البحرين
سياسي عراقي: الشهيد المهندس كان مؤسسة وغيابه أحداث فراغاً
العراقيون يستذكرون إعدام صدام عبر تويتر
قادة بالحشد الشعبي يزورون مرقد الشهيد سليماني
تنشر للمرة الأولى.. لقاء عائلة الشهيد سليماني مع السيد الخامنئي
الفياض: الشعب العراقي عشق الشهيد سليماني
الجنرال قاآني: اغتيال سليماني فتح الطريق لكل الأحرار للانتقام
مسؤول إيراني: استشهاد سليماني والمهندس عزز أواصر الأخوة مع العراق
مدير إعلام الحشد الشعبي: أمريكا خرقت كل القوانين باغتيال سليماني والمهندس
نقل حطام العجلات التي كان يستقلها قادة النصر في بغداد
"وسام ذو الفقار" حكاية بين القائد وسليماني
السفير الإيراني في بغداد: العراق لن يكون ساحة الصراع بين أمريكا وإيران
الأخبار الساخنة
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الأكثر بحثًا
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة
احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني بجميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة