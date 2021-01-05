أول تعليق لوزير الخارجية الايراني حول المصالحة الخليجية

فقد كتب محمد جواد ظريف على تويتر: ألف مبروك لقطر لنجاح مقاومتها الشجاعة أمام الضغوط والابتزاز.



وأضاف ظريف مخاطبا الجيران العرب: ايران ليست عدوا ولا تهديدا. يكفي التفدية خاصة في وقت راح ظهيرکم المتهور ينسحب من الميدان.

