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الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 ساعة 22:58

ماذا قال الفتح ومقتدى الصدر عن الجيش العراقي؟

ماذا قال الفتح ومقتدى الصدر عن الجيش العراقي؟
وقال التحالف في بيان ، إنه "بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي نزف أزكى التهاني والتبريكات لجيشنا الباسل بقادته وجنوده بمختلف التسميات والمراتب".

وأضاف، أنه "بهذه المناسبة العطرة نؤكد لكم أن العراق وحمايته والحفاظ على وجوده وترابه وحدوده مسؤوليتنا التاريخية والوطنية على حد سواء، وأن التاريخ سيكتب من وقف إلى جانب حماية أمته ودرء الأخطار عن وجودها الإنساني واجتماعها البشري".

وتابع، أن التاريخ "سيخلد من تصلب في خنادق المقاومة والبسالة الشرسة بمواجهة العدوان الداعشي، وقد صنعتم إلى جانب بقية أبناء العراق الغيارى في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وجميع الصنوف المقاتلة، تاريخاً جديداً، وحفرتم أعظم انتصار في تاريخ البشرية وتاريخ شعبكم في جدار الخلود عندما نهضتم بتكاليف الحرب وقاتلتم ببسالة الشجعان وانتصرتم في معركة الوجود".

واختتم التحالف بيانه بالقول: "بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العظيم تستمرون أنتم أيها البواسل حماةً لهذه الأرض وسوراً للوطن ورجالاً أوفياء لبلدكم، بكم يبقى الوطن مهاباً وموحداً ومستقلاً".

من جانبه نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تغريدة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.
مصدر : وكالات
رقم : 908370
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