الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية

خاص (إسلام تايمز) - أكد الشيخ ابراهيم زكزاكي، زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، المعتقل منذ العام 2015 بعد تعرض مقر اقامته لهجوم من الشرطة في ولاية كادونا، إن قائد فيلق القدس الجنرال الشهيد قاسم سليماني، عمل جاهداً على تحقيق الوحدة بين مسلمي العالم.