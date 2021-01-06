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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 00:46
في حديث لموقع "إسلام تايمز":

الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية

الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
وقال الشيخ زكزاكي في لقاء مع عدد من أقاربه وأعضاء مكتبه؛ وفي إشارة إلى قدوم الذكرى الأولى لاستشهاد "الحاج قاسم" و "أبو مهدي المهندس"، أكد أن "الشهيد القائد سليماني كان يعمل بجد لخلق الوحدة بين الشيعة والسنة".

وقال عضو بمكتب الحركة الإسلامية النيجيرية كان حاضرا الاجتماع، لموقع "إسلام تايمز": "الشيخ إبراهيم زكزاكي" في الاجتماع الذي عقد قبل ظهر أول أمس الأحد بحضور قوات الأمن النيجيرية، طلب من البارئ تعالى، أن يرفع من درجات الشهيدين الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس للحرس الثوري وابو مهدي المهندس القيادي في هيئة الحشد الشعبي وان يحشرهم مع الائمة الاطهار عليهم السلام. 

وأكد عضو مكتب الحركة الاسلامية النيجيرية، إن الشيخ زكزاكي وبسبب وجود قوات الأمن النيجيري لم يستطع التحدث عن شهيدي محور المقاومة لكنه أشاد بدور الشهيد "الحاج قاسم سليماني" في تحقيق الوحدة بين الشيعة والسنة. 

وأوضح أن "الشيخ زكزاكي اطلع خلال اللقاء بأن أنصار الحركة الإسلامية في نيجيريا يقيمون احتفالات في العديد من المدن بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين سليماني والمهندس وأعرب عن رضاه وسعادته الكبيرة بذلك. 

وقال المصدر: إن إحياء ذكرى استشهاد اثنين من قادة المقاومة في مدن نيجيريا من قبل الحركة الإسلامية مثل مدن كانو وأبوجا وكاستانا حظي بترحيب واسع من قبل ابناء الشعب النيجيري. يذكر ان الدكتور "السنوسي عبد القادر" احد ممثلي "الشيخ ابراهيم زكزاكي" بمحافظة كانو تحدث مساء الاحد عن تضحيات وجهاد الشهيدين "الحاج قاسم" و "ابو مهدي المهندس" دفاعا عن شعوب منطقة غرب آسيا ضد إرهابيي داعش وباقي الجماعات الإرهابية، كما تحدث عن الخصائص الأخلاقية والإجراءات التي اتخذها الشهيدان. 

وشهد الحفل الذي أقامه أنصار ومحبو الشيخ إبراهيم زكزاكي زعيم الحركة الإسلامية النيجيرية ، في أحد مساجد كانو ، حضورا حماسيا للإخوة والأخوات السنة.
رقم : 908383
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