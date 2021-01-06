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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 01:11

باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي

باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامهم لها بزعزعة استقرار المنطقة، والتقرب من إيران، ودعم تيارات إسلامية مناهضة، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا.

وأضاف بوصفوان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ونقلها موقع "إسلام تايمز"، إن "رضوخ السعودية لاستقلالية قرار قطر والكويت وعمان، بل والإمارات"، مبيناً إن "أصل الوساطة الكويتية صرخة في وجه السعودية".

وشدد الباحث البحريني في شؤون الخليج على أن "الانفراجة لا تعني توحداً تجاه طهران. لدى الدوحة والكويت ومسقط مقاربة ايجابية"، لافتاً إلى أن "المصالحة: شرعنة التباينات الخليجية".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

ووضعت السعودية والدول المقاطعة 13 شرطاً من أجل إعادة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، من بينها إغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم حركة حماس وقطع العلاقات مع إيران، وغيرها، وهي شروط رفضتها الدوحة واعتبرتها بأنها "لا تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر".

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".
رقم : 908385
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