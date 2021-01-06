رد إيراني مزلزل على تصريحات نتنياهو

وتأتي تصريحات المصدر الأمني الايراني بعد قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بدرجة 20%، حيث علق رئيس وزراء الكيان الصهيوني على ذلك بقوله، لن نسمح لايران بامتلاك القنبلة النووية.



وفي هذا الاطار، ذكر مصدر انه على الرغم من أن الكيان الصهيوني يسعى لتامين مصالحه من خلال نشر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ، فإن سياسة النأي عن اثارة التوتر التي انتهجتها ايران جعلت الكيان الصهيوني يسيء الفهم وبدأ يزيد التوتر والأزمات في المنطقة.



وأشار المصدر إلى انه مع وجود هذه الوتيرة التي انتهجها الكيان الصهيوني فقد تطلب التصدي الحاسم لشرور المجرمين الصهاينة وتحول هذا الأمر الى مطلب قومي ايراني.



واعتبر المصدر الأمني أن تصريحات نتنياهو بشأن رفع ايران تخصيبها لليورانيوم ال درجة 20% اعتراف صريح بدور الكيان الصهيوني في الممارسات الشريرة الماضية ضد إيران خلال الأشهر الأخيرة.



وأضاف: على الكيان الصهيوني الانتظار حتى يتلقى نتائج الأحداث الماضية التي يتحمل مسؤوليتها قادة هذا الكيان." ويتعين على هذا الكيان أن يدرك أن أي تجروء وتطاول على مصالح وأمن الجمهورية الإسلامية من أي جهة وبأي شكل من الأشكال ، سواء قبل الكيان الصهيوني أو نفى مسؤوليته سيواجه برد ساحق وحاسم من الجمهورية الإسلامية ضد هذا الكيان ".